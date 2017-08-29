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У основателя Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан родилась вторая дочь, девочку назвали Августой. Об этом Цукерберг сообщил на странице в соцсети, опубликовав письмо своей дочери.

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Он надеется, что дочь  вырастет в мире, где образование будет лучше, болезней будет меньше, а связи между людьми будут прочнее.  

Августа – второй ребенок 32-летних Цукерберга и Чан, их первая дочь Максима родилась 1 декабря 2015 года.

Ранее Цукерберг сообщил, что уйдет в декретный отпуск после рождения второй дочери.
ForUm

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