У основателя Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан родилась вторая дочь, девочку назвали Августой. Об этом Цукерберг сообщил на странице в соцсети, опубликовав письмо своей дочери.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F4%2Fposts%2F10103996712572761%2F&width=500" width="500" height="759" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Он надеется, что дочь вырастет в мире, где образование будет лучше, болезней будет меньше, а связи между людьми будут прочнее.

Августа – второй ребенок 32-летних Цукерберга и Чан, их первая дочь Максима родилась 1 декабря 2015 года.

Ранее Цукерберг сообщил, что уйдет в декретный отпуск после рождения второй дочери.