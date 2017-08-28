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Информация, которая была распространена Иосифом Кобзоном относительно места жительства экс-президента Украины Виктора Януковича в Московской области, не соответствует действительности. Об этом в эфире 112 Украина сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

На вопрос о том, может ли Сердюк подтвердить информацию о том, что Янукович сейчас проживает на ул. Лесной, 25 в селе Баковка Московской области, адвокат ответил: «Адрес не соответствует действительности».

«Адрес, что полностью совпадает с его местом жительства – Ростов-на-Дону, ул. Яременко, 81, поэтому вся информация, которая распространялась в последнее время не соответствует действительности. И адрес (в Ростове-на-Дону. - Ред.) подтвержден, туда ездили много раз журналисты, предоставлены все документы. Поэтому и адрес, который был распространен Иосифом Кобзоном является фейком», - отметил адвокат.

Напомним, российский певец и депутат Госдумы от «Единой России» Иосиф Кобзон утверждает, что бывший украинский президент Виктор Янукович живет с ним по соседству: в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.

 
ForUm

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