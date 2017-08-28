Вчера, 27 августа, в Киеве на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая произошло смертельное ДТП с участием авто и велосипедиста.
Водитель на авто с литовскими номерами сбил насмерть мужчину-велосипедиста 1976 года рождения, сообщают Стражи Эспрессо.
Отмечается, что автомобиль ехал на высокой скорости.
Части велосипеда разбросало на 100 метров. Кто из участников ДТП ехал на запрещенный сигнал светофора, будет выяснять следствие.
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