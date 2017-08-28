также в разделеСтолица
В метро напомнили: на обмен зеленых жетонов осталось 4 дня 17
В Киеве разбили мемориальную доску Герою Небесной Сотни 83
В Киеве почти на два месяца ограничат движение по Южному мосту 94
В Киеве сын Шуфрича на Bentley сбил мужчину 229
Взрыв на Грушевского: Луценко заявил, что взрывчатку бросали в авто с военными 223
Взрыв возле памятника героям АТО в Киеве квалифицировали как хулиганство 138
Взрыв в Киеве квалифицировали как покушение на убийство 365
Полиция задержала причастного к убийству мужчины в Киеве 339
Количество пострадавших при взрыве в Киеве возросло 315
В Киеве прогремел взрыв, есть пострадавшие 311
В Киеве застрелили мужчину 198
Завтра в Киеве запустят движение по путепроводу у метро «Нивки» 62
В Киеве обнаженная активистка Femen бросалась конфетами с постамента памятника Ленину 97
В Киеве появился мурал с Честером Беннингтоном 72
В Киеве автобус наехал на остановку с людьми 300
В Киеве возле КПИ снесли целый ряд МАФов 58
В Киеве перекрыли ряд центральных улиц 85
В Киеве от лептоспироза умер мужчина 78

Вчера, 27 августа, в Киеве на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая произошло смертельное ДТП с участием авто и велосипедиста.

Водитель на авто с литовскими номерами сбил насмерть мужчину-велосипедиста 1976 года рождения, сообщают Стражи Эспрессо.

Отмечается, что автомобиль ехал на высокой скорости.

Части велосипеда разбросало на 100 метров. Кто из участников ДТП ехал на запрещенный сигнал светофора, будет выяснять следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

64
Теги
Туфли мужские летние 2017