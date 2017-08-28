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За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО, потерь среди наших защитников нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО существенно не изменилась. Незаконные вооруженные формирования уменьшили количество обстрелов наших позиций, не применялись минометы и другое тяжелое вооружение. Основные вооруженные провокации вдоль всей линии разграничения и в дальнейшем фиксируются только в нескольких точках. Авдеевская промзона и подступы к поселку Водяное – это более 60 процентов от всех случаев открытия огня за сутки», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на донецком направлении вечером и ночью враг дважды применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе авдеевской промзоны. Кроме того, гранатометы противника работали на подступах к Майорску и Луганскому. На один из таких обстрелов, учитывая угрозу жизни наших военных, украинские воины единственный раз в сутки открывали огонь.

На приморском направлении вечером бандиты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному и Лебединскому.

В штабе подчеркнули, что в большинстве случаев обстрелы были не долговременными и имели откровенно провокационный характер.

Как ранее сообщал ForUm, Трехстороння контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.
ForUm

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