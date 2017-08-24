Поисковик Google ко Дню Независимости Украины разместил на своей украинской версии страницы праздничный дудл (дудл - это украшение главной страницы Google к памятным датам).
Этот дудл – в цветах государственного флага Украины.
Автором «открытки» – украинский художник, дизайнер и иллюстратор Сергей Майдуков – отметил, что дудл олицетворяет все многообразие населения Украины, «разных людей со всей страны, которые работают вместе, чтобы добиться свободы, мира и уважения друг к другу» и призван вызвать счастье.
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