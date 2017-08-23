Россия вроде бы уже согласна уйти с Донбасса. Но на каких условиях – вопрос ключевой, а не второстепенный

В Минске состоялась долгожданная встреча специального представителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Договаривались, что встреча будет без прессы, ее и вправду не было. Но после переговоров россияне сразу же распространили свои комментарии, причем не только Интерфакс от «неназванного источника», но и от самого Суркова. Волкер промолчал, а Сурков, похоже, и не собирался молчать: «Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, способствующие урегулированию. Дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предубеждений. Преданность Минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации».

Ничего более конкретного Сурков не сказал, формально выполнив предварительную договоренность сторон о неразглашении содержания переговоров. Однако россияне изменили бы сами себе, если бы не использовали возможность получить чисто пропагандистские выгоды от общего нетерпения публики узнать хоть что-то о результатах. Пятистрочный комментарий Суркова полон выгодных для России пропагандистских тезисов – «юго-восток Украины», «внешние силы» (к которым Сурков явно относит Россию), «взаимное уважение», «без иллюзий», «свежие идеи», «преданность минским соглашениям». А главное – Сурков явно излучал оптимизм.

Сегодня Волкер, уже в Вильнюсе, тоже немного сообщил журналистам. Встречу в Минске он прямо не комментировал, но о ситуации на Донбассе сказал так: «Этого не должно было случиться вообще, и теперь мы должны делать все, чтобы прекратить человеческие страдания, ведь в конфликте уже погибло около 10 тысяч человек... Это вызов не только для Украины, это риски для всей Европы». Конкретики, как видим, не больше, чем у Суркова.

Впрочем, рассчитывать, что американец или россиянин что-то конкретное выболтают о своей встречи не приходится. Переговоры только начались, поэтому никакой конкретики и быть не может. А вот сам факт, что США и Россия начали переговоры по «украинскому вопросу», стоит нашего внимания.

Оптимистическая оценка Сурковым встречи с Волкером в Минске совсем не случайна. Это не просто комплиментарные слова, которыми обычно обмениваются дипломаты в начале любых переговоров, и за которыми, обычно, ничего нет, кроме вежливости. Россия действительно довольна, что США начали прямые переговоры по Донбассу именно сейчас, когда Россия еще не исчерпала запас прочности, когда антироссийские санкции еще не привели к действительно глубоким кризисным явлениям в российской экономике (а значит и в стабильности российского политического режима). Именно сегодня Россия еще может выставлять жесткие условия на переговорах - завтра, а тем более послезавтра, ей это будет делать гораздо труднее. Россия вовсе не стремится воевать со всем миром. Ее цель – напугать мир демонстрацией готовности воевать и с этого перепугу выторговать на переговорах как можно больше разных геополитических и экономических дивидендов.

Вчера же заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в вечернем эфире «5 канала» вдруг порадовал зрителей категорическим выводом, имеющим отношение к минской встрече Волкер – Сурков: «Я думаю, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято - они уйдут отсюда. Единственное, что сегодня обсуждается, как они пойдут, на каких условиях, и тому подобное». Звучит, как наша безусловная победа.

Не будем упрекать замминистра в том, что он слишком оптимистичен, что вряд ли Россия уже однозначно согласилась уйти с Донбасса, а главное, что вопрос «на каких условиях» - это уже нечто второстепенное.

Представим, что это так, что Сурков сказал Волкеру: «О'кей, мы убираемся с Донбасса, выводим свои войска, прекращаем материальную поддержку Д/ЛНР». Но дальше он обязательно добавит: «А что мы за это получим? Мы хотели бы то-то и то-то». Очевидно, что размер этих кремлевских «хотелок» сейчас будет максимальным. Наша беда в том, что Волкер не может ответить Суркову: «Ничего не получите. Еще и заплатите. А если не уберетесь с Донбасса – отключим газ..., то есть SWIFT». Пока самое решительное, что мы слышим от США, это: нужно «продолжать давить на Россию по минским обязательствам... речь идет о немедленном прекращении огня, отводе тяжелого оружия и беспрепятственном доступе в зону конфликта наблюдателей ОБСЕ» (министр обороны США Джеймс Маттис). Гораздо большее значение для решения проблемы Донбасса так, как это соответствует национальным интересам Украины, имели бы не переговоры Волкера с Сурковым, а поставки украинской армии американского противотанкового оружия. Если министр обороны США в Киеве сегодня-завтра даст на это согласие, то больше никаких антироссийских заявлений от него нам и не надо.

Поскольку про SWIFT США сейчас не вспоминают, мы можем легко представить и такое. Россия соглашается убраться с Донбасса в обмен на выполнение Украиной условий «минских соглашений» - специальный конституционный статус Донбасса, что будет означать полный политический контроль Кремля над этой частью Украины. То есть, фактически мы соглашаемся закончить войну на условиях противника? И даже если мы этот статус не утвердим, даже если нам удастся со временем полностью взять под контроль Донбасс (если там не будет российских войск, то это не слишком сложное дело), то и тогда что получается? Россия пришла на Донбасс, убила тысячи наших граждан, сотни тысяч выгнала из дому, разрушила экономику региона, вывезла к себе лучшее промышленное оборудование, одним словом – оставила после себя руину. А теперь просто оставила нам ее, не заплатив ни копейки, мол – это теперь дело Украины здесь все отстраивать, а мы – миротворцы, «внешняя сила, которая способствовала урегулированию». (Кстати, убытки от оккупации Крыма Украина оценивает в 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен. Донбасс еще не посчитан.)

А про Крым стоит вспоминать? К примеру, о том, что условием оставления Донбасса Россия почти наверняка потребует воду и электричество для Крыма. Мол, не хотите юридически признавать его российской территорией – и не надо, черт с вами, а вот гуманитарной и экологической катастрофы для мирного населения, которое, кстати, вы считаете своими гражданами, будьте добры, не допустите во имя гуманизма и защиты человеческих прав. Тем более, что за воду и электричество мы заплатим по рыночной цене. «Мы должны делать все, чтобы прекратить человеческие страдания», - это же не мы, русские, это Волкер такое сказал. А вы, украинцы, не согласны со специальным представителем США, который, кстати, известен жесткой позицией в отношении России?

Кто даст гарантию, что Украина не вынуждена будет выполнить все эти уже совместные российско-американские требования? И почти наверняка Россия выторгует за вывод войск из Донбасса как минимум ослабление санкций. Это будет такая победа Украины?

А вот для США и Запада это действительно будет победой, они своего добились – потушили потенциальный очаг большой войны в Европе. Они будут праздновать, а мы?