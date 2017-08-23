В Харькове ликвидировал пожар в здании апелляционного административного суда, сообщает пресс-служба чрезвычайным ситуациям.
«В 19:40 поступило сообщение о пожаре по улице Семинарская, 46 в трехэтажном здании Харьковского апелляционного административного суда», – говорится в сообщении.
В ГосЧС отметили, что в 6:50 23 августа пожар был ликвидирован на площади 1 тыс. 800 метров квадратных.
К ликвидации пожара привлекалось 39 единиц техники и 133 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений ГосЧС Харьковского гарнизона.
Как ранее сообщал ForUm, вчера, 22 августа, в Харькове загорелось здание апелляционного административного суда. Сообщалось, что возгорание произошло после удара молнии.
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