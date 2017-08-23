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Нынешнее поколение украинцев должно сделать все для восстановления территориальной целостности Украины, возвращения Донбасса и Крыма под сине-желтый государственный флаг. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время торжественной церемонии поднятия Государственного флага на Софийской площади, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Наш долг – как перед прошлыми, так и перед грядущими поколениями - сделать все возможное, чтобы сине-желтый флаг снова гордо реял над всей территорией Украины, включая Крым, Севастополь, Донбасс», - подчеркнул Глава государства.

Порошенко отметил, что российских оккупантов «от украинского флага корчит, как чертей от ладана», поэтому они и борются с проявлениями патриотизма украинского государства на оккупированном полуострове и на Донбассе. «Они бросили за решетку крымчанина Владимира Балуха. За то, что он на украинской земле, в Крыму над своим домом вывесил украинский флаг. Балух знал, чем рискует, но сознательно пошел на этот мужественный поступок. Владимир будет свободным, и Крым будет свободным от России и ее «зеленых человечков», - сказал Президент.

По мнению Главы государства, трагические и одновременно героические события последних лет превратили национальный флаг в настоящее знамя борьбы за свободу, демократию, независимость. «Государственные флаг, Герб, Гимн стали неотъемлемой частью нашей жизни, объединяющим началом. Независимо от этнической и религиозной принадлежности, языка общения они сплачивают нас в одно целое - украинскую политическую нацию. Под ними родилось и уже возмужало новое поколение свободных молодых людей, исповедующих свободу, независимость, демократию», - констатировал Глава государства.

Порошенко напомнил слова украинского политического, культурного и религиозного деятеля Августина Волошина: «Народный флаг есть у каждого народа предметом большого уважения и пиетизма, яко символ его индивидуальности, исторических традиций, символ его народных и культурных соревнований и идеалов».

Напомним, сегодня Украина отмечает День Государственного флага.
ForUm

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