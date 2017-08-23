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Министерство обороны Беларуси пригласило представителей Украины и еще шести государств направить в сентябре наблюдателей на совместные российско-белорусские учения «Запад-2017».

Согласно заявлению, на учениях белорусские военные ждут наблюдателей от Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Норвегии, сообщает Укринформ.

Приглашение выслано соответствии с так называемым Венским документом 2011 года, который требует сообщать другую сторону об учения с участием более 9 тысяч человек и обеспечивать обязательную инспекцию другой стороны при учениях с участием более 13 тысяч человек.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск Российской Федерации в ходе учений «Запад 2017».
ForUm

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