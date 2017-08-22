Президент Петр Порошенко принял доклад об итогах работы рабочей группы по вопросам проверки информации, изложенной в статье издания «The New York Times» от 14 августа 2017 года о якобы поставках Украиной ракетных технологий в КНДР.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«По итогам проведенной работы и на основании предоставленных государственными органами материалов, рабочая группа констатирует – существующая система государственно-экспортного контроля за международными передачами товаров военного назначения и товаров двойного использования исключает возможность передачи таких товаров в страны, в отношении которых введены соответствующие санкции Совета безопасности ООН», - доложил Президенту секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, руководитель рабочей группы Александр Турчинов.

Секретарь СНБО сообщил, что в ходе проверки и профессионального анализа имеющейся информации и материалов, предоставленных государственными органами, члены рабочей группы, Межведомственной комиссии и эксперты акцентировали внимание на том, что Украина добросовестно и последовательно придерживается взятых на себя международных обязательств. В частности, в стране создан действенный механизм жесткого государственного контроля за выполнением и верификацией своих международных обязательств, взятых в рамках выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия и режима контроля за ракетными технологиями.

«Агрессия России против Украины осуществляется сегодня в форме гибридной войны, в ходе которой Россия, кроме ведения боевых действий, мощно использует тщательно спланированные информационные провокации для системной дискредитации Украины как надежного и прогнозируемого партнера. В частности, в таких чувствительных для международного общества сферах как военно-техническое сотрудничество», - отметил он.

По его словам, «одной из задач таких провокаций является манипуляция общественным сознанием с целью маскировки Российской Федерацией собственного активного участия во многих деструктивных кампаниях». «В этом контексте рабочая группа считает статью в издании «The New York Times» элементом информационного прикрытия и отвлечением внимания мирового сообщества от вероятного участия Российской Федерации в реализации северокорейских ракетных программ. Рабочая группа единогласно пришла к выводам, которые полностью опровергают причастность Украины к реализации программ по разработке баллистических ракет в Северной Корее», - отметил секретарь СНБО.

«С учетом выводов комиссии, хочу поручить Министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение этого вопроса на закрытом заседании Совета безопасности ООН. Отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и Межведомственной комиссии и проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь, такую ​​же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация», - подчеркнул Порошенко.

С выводами рабочей группы можно ознакомиться на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал ForUm, газета The New York Times со ссылкой на слова Илмана сообщила, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможен благодаря приобретению на черном рынке ракетных двигателей, вероятно, с украинского завода «Южмаш», имеющего исторические связи с российской ракетной программой.

В то же время, госпредприятие «Южмаш» назвало статью провокацией.

В СНБО Украины заявили, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею.

Как стало известно, что в официальной биографии Илмана на сайте «38 North» указано, что он шесть лет работал в РФ – с 1995 по 2001 годы.

Позже Илман заявил, что не утверждал о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР.

Президент Петр Порошенко поручил провести расследование прозвучавших в СМИ обвинений в адрес Украины.