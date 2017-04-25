Харьковского адвоката Андрея Слюсаря ждет дисциплинарное наказание за грубое нарушение адвокатской этики и неподобающее поведение в суде. Несмотря на реальную угрозу лишения лицензии, Слюсарь и его команда продолжают нарушать не только нормы адвокатской этики, но и уголовное законодательство.

Об Андрее Слюсаре и его адвокатской команде уже писала пресса. Это юристы, которые представляют акционера АПА «Агросвит» Александра Бичуча. Как отмечалось в СМИ, Бичуч не захотел разделить совместный бизнес со вторым акционером Сергеем Полумысным, вместо этого попытался забрать компанию себе. Позже юристы помогли Бичучу фактически украсть корпоративные права АПА «Агросвит», переоформив их на шотландскую компанию «Сасекс».

Подобные методы юристы Бичуча применяют и в судах. Так, например, во время судебного заседания 13 апреля в Хозяйственном суде Харьковской области о долговом взыскании с АПА «Агросвит» Слюсарь заявил себя в качестве представителя ответчика. Однако суд запретил ему участвовать в заседании в этом качестве. В результате юрист попытался заблокировать рассмотрение дела, заявил, что не допустит продолжения заседания без своего участия. Несмотря на неоднократные предупреждения, он продолжал нарушать порядок в суде. В результате суд вынужден был вынести отдельное решение по адвокату и направить его в дисциплинарно-квалификационную комиссию адвокатуры Харьковской области. В качестве доказательства неподобающего поведения юриста суд отправил в комиссию диск с записью скандального заседания.

Очевидно, Андрей Слюсарь, для которого подобные методы работы привычны, на этот раз будет наказан. Адвокатская комиссия, если будет расследовать дело непредвзято и объективно, наверняка учтет прежние подобные случаи с участием Слюсаря и вынесет ему адекватное наказание. Вплоть до лишения его адвокатской лицензии.

Наказать Слюсаря по всей строгости закона важно не только с точки зрения примера для других адвокатов. Но и показательный пример для будущих поколений юристов. Ведь Слюсарь, помимо адвокатской деятельности, является преподавателем Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. И, если ему сойдет с рук выходка в суде, его студенты решат, что именно такое поведение является для адвоката нормальным и приемлемым.

Между тем, несмотря на реальную перспективу наказания Слюсаря, его команда продолжает действовать привычными методами. Так, например, во время рассмотрения дела о взыскании долга в 11 млн гривен в харьковских судах первой и апелляционной инстанций адвокаты команды Слюсаря представляли должника – компанию «Агросвит». Неожиданно, в последний день адвокаты представили суду документы, по которым должник якобы переуступил долг ООО АТК «Мрия». Среди владельцев этой компании значится Александр Бичуч и его гражданская жена Анна Коломенская. После того, как выяснилось, что документы фальшивые, да еще и были предъявлены в последний момент, суд апелляционной инстанции не принял их во внимание и принял решение взыскать долг. Это решение в дальнейшем было подтверждено Высшим хозяйственным судом Украины.

Несмотря на это, адвокаты Бичуча подали жалобу в Верховный Суд Украины. Рассматриваться она будет 26 апреля. Однако жалобу подал юрист из команды Слюсаря Вячеслав Савченко, - человек, который не имеет никакого отношения к АПА «Агросвит», о чем свидетельствуют многочисленные решения судов. Поэтому непонятно, на каких основаниях ВСУ эту жалобу принял.

Более того, накануне рассмотрения дела выяснились странные подробности. В распоряжении редакции есть копия документов, которые были поданы в Верховный суд. Среди них есть решение Харьковского апелляционного хозяйственного суда с явными признаками подделки (сканы документов прилагаются). Даже беглый взгляд на оба документа – копию оригинала судебного решения и документ, поданный в ВСУ, позволяет выявить несоответствия. Так, например, на подделке более крупная печать «копия», не совпадают реквизиты на круглой мокрой печати, а также есть существенные изменения в тексте.

Действительно ли это подделанный документ, и кто и зачем его подделал – станет известно позже. Собственно, вариантов не так много: учитывая, что документ был получен из Верховного суда вместе с заявлением истца, то он был сфальсифицирован либо членами ВСУ, либо человеком, который эти документы в суд принес. А если судьи Верховного суда не имеют отношения к подделке документа, то почему они пропустили явную фальшивку? Возможно, ждали заявления именно в таком виде?

Несколько проясняет ситуацию тот факт, что из «обработанного» документа исчезло упоминание, что адвокат Савченко вместе со своим шефом Слюсарем не были допущены до рассмотрения дела о взыскании 11 миллионов. А, значит, ни один из них не имеет права представлять интересы должника и в Верховном суде Украины.

Если факт подделки документа будет доказан, и выяснится, что это дело рук юристов Бичуча, то здесь речь идет о куда более серьезном деянии, чем нарушение порядка в суде. И наказание за него тоже более жесткое – уголовное.

Остается открытым вопрос, почему Верховный суд упорно не замечает этих несоответствий и откровенных нарушений. Возможно, суд введен в заблуждение. А, может, судьи намеренно действуют в интересах одной стороны. На такое опасение наводит тот факт, что в коллегии Верховного суда есть неоднозначные личности. Например, один из членов коллегии суда – Анатолий Емец. К этому судье у активистов было много вопросов, поскольку Общественный совет добропорядочности нашел основания, по которым Емец не отвечает критериям честности и добропорядочности.

Сейчас Емец, которому в разгар кадрового конкурса нужно вести себя безупречно, явно идет на поводу недобросовестных адвокатов. И тем самым не только дискредитирует себя, но и Верховный Суд и всю правовую систему Украины.