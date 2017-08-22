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В 21:00 21 августа пожар на территории «Полесского природного заповедника» в Житомирской области локализован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 7:00 22 августа открытого горения не наблюдается, проводится проливка отдельных очагов тления.

Всего на ликвидацию последствий лесного пожара привлечены силы общей численностью 229 человек и 43 единиц техники, в том числе пожарная авиация ГосЧс Украины из города Нежин (вертолет Ми-8 с водосливным устройством и 2 пожарных самолета АН-32 П). Авиацией на очаги пожара сброшено 136 т воды.

Напомним, 20 августа около 14:55 на территории «Полесского природного заповедника» Копищанского лесничества в 14 квартале произошло возгорание лесного массива отдельными очагами на площади около 120 га (из них 2 га верхового).
ForUm

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