На приморском направлении противник продолжает использовать тактику выжженной земли, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается. что на приморском направлении под вражеским огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались наши укрепления в районе Водяного, Красногоровки, Павлополя, Марьинки и Талаковки. «Демонстрируя коварство и циничность, под покровом ночи враг использует зажигательные боеприпасы различных калибров, обстреливает деревья и засохшую растительность на полях, а когда начинается пожар, используя дымовую завесу, начинает бить по украинским позициям», – говорится в сообщении.

«С помощью тактики выжженной земли русские наемники пытаются уничтожить инфраструктуру населенных пунктов, урожай, загрязнить и отравить источники питьевой воды на подконтрольной Украине территории. Тактика выжженной земли номинально считается международным правом военным преступлением», – подчеркнули в штабе.

Напомним, за минувшие сутки, 21 августа, незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие, один украинский воин погиб, один - получил ранения.