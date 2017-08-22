К большой войне с Западом готовятся не Вооруженные силы РФ, а все Российское государство. Об этом говорится в комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова относительно начала самых масштабных за всю историю Российской Федерации стратегических командно-штабных учений ВС РФ «Запад-2017», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Он отметил, что во время учений российское высшее военное командование планирует проработать варианты вооруженного противодействия коалиционным войскам США/НАТО по блокированию Калининградской области и ее захвату, возможным попыткам изменить политический режим в одной из союзных РФ государств, а также попытке деоккупации Крыму и/или ОРДЛО Украины при поддержке западных союзников.

«СКШУ ВС РФ «Запад-2017» будут иметь ряд особенностей, среди которых можно выделить отработку вопросов боевого применения вооруженных сил в ходе стратегической операции на континентальном театре военных действий с привлечением группировок войск коалиционного состава и созданием главного командования на театре военных действий», – подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что к учениям широко привлекается ОАО «Российские железные дороги». «Во время СКШУ ВС РФ будет происходить передача контроля за железнодорожным движением на направлениях переброски войск управлению военных сообщений департаменту транспортного обеспечения МО РФ. При этом военные железнодорожные перевозки имеют приоритетное значение и не учитывают торгово-экономическую деятельность. Общее количество вагонов для переброски техники и личного состава только в интересах МО РФ превысит 7 тыс. единиц. Особенность - использование для военных перевозок только тепловозной тяги (в том числе и на электрифицированных участках железной дороги) в качестве превентивной меры с целью недопущения срыва военных перевозок в случае целенаправленной кибератаки или других несанкционированных воздействий на сети электропитания», – заявил он.

Также, по словам Турчинова, нельзя исключать применения наступательного киберпотенциала РФ, в том числе соответствующих подразделений ВС РФ и ФСБ, в том числе и тех, которые маскируются под криминальные группировки, для реализации общего стратегического замысла.

«В общем, все это в совокупности свидетельствует о том, что к большой войне готовятся не ВС РФ, а все Российское государство с соответствующими затратами материальных и других ресурсов. Таким образом, во время СКШУ «Запад-2017» Кремль проверяет, насколько ВС РФ и государство в целом готовы к большой войне с Западом», – подчеркнул он.

Секретарь СНБО отметил, что на фоне сложной экономической ситуации, которая заставила Кремль даже прибегнуть к сокращению военных статей государственного бюджета РФ, проведение таких масштабных учений не может быть только обычным мероприятием боевой подготовки. «Напротив, речь идет о демонстрации решимости российского военно-политического руководства к жесткой реакции на любые попытки НАТО/США реагировать силовым способом на очередные военные авантюры Кремля на постсоветском пространстве. Слабая привлекательность общественно-политической и социально-экономической модели современной России, прогрессирующая ограниченность ее экономического потенциала заставляют Кремль прибегать к «последнему доводу королей» - военной силе. Итак, уже в очерченной временной перспективе не исключены новые попытки российского военного вмешательства в дела Украины, Беларуси, стран Южного Кавказа и Центральной Азии», – считает он.

«СКШУ «Запад-2017» являются очередным российским шагом по усилению конфронтации на Европейском континенте и требуют очень серьезной реакции со стороны как Запада, так и Украины. Руководство государства, Вооруженные силы Украины, другие органы сектора безопасности и обороны принимают необходимые меры для защиты нашего государства», – подытожил он.

Напомним, на 14-20 сентября этого года запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

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