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За последние полгода были перехвачены два груза, отправленные Северной Кореей в Центр научных исследований и разработок Сирии (SSRC).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН о нарушении санкций в отношении КНДР. Информация о месте и времени перехвата не уточняется.

«Эксперты ООН расследуют сообщения о запретном сотрудничестве между КНДР и Сирией в сфере разработки химоружия, баллистических ракет и конвенционного вооружения» - говорится в докладе.

«Две страны-члена перехватили грузы, которые направлялись в Сирию. Еще одно государство-член проинформировало ООН, что у него есть обоснованные основания считать, что грузы являются частью контракта между KOMID и Сирией», - говорится в докладе, сообщает «Европейская правда».

KOMID - Торговая корпорация Кореи по развитию горнорудной промышленности, с 2009 года находится под санкциями ООН.
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