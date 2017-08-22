Сегодня в Украине ожидаются грозы, сильные дожди и шквалы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«По данным Укргидрометцентра, 22 августа в Украине грозы, в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях местами сильные дожди, местами шквалы 17-22 м/с; на Правобережье страны местами порывы ветра 15-20 м/с», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что к концу суток 22 августа в Киеве ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с.
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