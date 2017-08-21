Полиция в Каталонии застрелила подозреваемого Юнеса Абуяакуба, предполагаемого водителя фургона, который на прошлой неделе убил 13 человек на бульваре Барселоны.

Как передает британское издание The Telegraph, согласно сообщениям испанских властей, он был застрелен полицией, когда его обнаружили с поясом смертника.

Полиция подтвердила, что застреленным оказался Абуяакуб. Операция прошла в Субирати, за час езды на запад от Барселоны, сообщает УНИАН.

Правоохранители после обеда получили по телефону сообщение от женщины о том, что в окрестностях находится подозрительный мужчина. Люди были предупреждены об опасности подозреваемого и его вероятной вооруженности.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Субирати, муниципалитете на запад от Барселоны, примерно в 16:30 по местному времени (17:30 по Киеву) застрелили человека, на котором был одет пояс смертника. При этом имя застреленного террориста не называлось.

Как известно, в четверг, 17 августа, 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Отмечается, что ранения получили граждане по крайней мере 18 стран. Граждан Украины среди погибших и пострадавших нет.

Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

В тот же день в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне. Еще один нападавший был ранен, но позже он скончался.