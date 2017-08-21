Государственная фискальная служба Украины провела обыски на производственных, складских и офисных помещениях 27 государственных спиртовых заводов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан.

«Продолжаем масштабную спецоперацию по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. В ходе обысков, которые начались сегодня утром, уже обнаружена и изъята тысяча тонн неучтенного спирта. И это только несколько заводов. Работаем дальше», – отметил он.

По словам Билана, на данном этапе 260 сотрудников налоговой милиции проводят обыски в производственных, складских и офисных помещениях 27 государственных спиртовых заводов, которые не входят в состав ГП «Укрспирт», а являются самостоятельными государственными предприятиями. Следственные действия проводятся в 11 областях: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

Он подчеркнул, что решение о проведении обысков было принято после получения информации о возможном неучтенном производстве и продаже спирта без уплаты акцизного налога рядом заводов. К тому же факты неучтенного производства спирта на мощностях легальных спиртовых заводов Украины подтвердились в ходе предыдущих этапов спецоперации.

Обыски проводятся на основании постановления суда в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

Напомним, 24 июля, сотрудники налоговой милиции совместно с Генпрокуратурой провели обыски на 41 спиртзаводе. В результате было изъято 97 тыс. 903,1 декалитров спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 млн грн