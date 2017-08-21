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Испанские полицейские в ходе спецоперации в населенном пункте Субиратс в провинции Барселона ликвидировали террориста с поясом смертника, передает департамент внутренних дел Каталонии.

Сообщается, что правоохранители выехали в Субиратс после поступившего вызова от одного из местных жителей, который сообщил, что видел человека, похожего по описанию на одного из подозреваемых в совершении наезда на людей на улице Рамбла в Барселоне, сообщает 112 Украина.

Боевик при виде полицейских крикнул «Аллах Акбар», демонстративно показывая надетый пояс смертника.

Напомним, в четверг, 17 августа, 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Отмечается, что ранения получили граждане по крайней мере 18 стран. Граждан Украины среди погибших и пострадавших нет.

Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

В тот же день в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне. Еще один нападавший был ранен, но позже он скончался.

 
ForUm

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