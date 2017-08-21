Мать украинского активиста, политического заключенного Владимира Балуха обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с открытым письмом, сообщает «Крымская правозащитная группа».

В КПГ отметили, что отчаявшаяся женщина решилась на такой шаг после того, как в ответ на свое официальное обращение к президенту России вместо ответа по существу получила формальную отписку.

В своем открытом обращении Наталья Балух сообщила о вопиющих фактах преследования ее сына за его украинскую позицию на протяжении трех лет с момента российской оккупации Крыма и о том, как против него было грубо сфабриковано уголовное дело, и в результате был вынесен приговор за преступления, которые он не совершал.

«Я, Балух Наталья Владимировна, обращаюсь к вам с горькой материнской просьбой и с призывом к благоразумию и порядочности!

Я думаю, вам известно, ибо это ни для кого не секрет, что в Крыму развернута широкомасштабная кампания по «борьбе с терроризмом» или, как говорят в народе, борьбе с инакомыслием. Сомневаюсь, что террористическая угроза в Крыму на самом деле существует, но то, что под видом борьбы с терроризмом власти Крыма руками работников ФСБ и МВД расправляются с неугодными ей общественными деятелями и простыми гражданами, для меня и нашей семьи стало доказанным фактом», — такими строками начала свое обращение мать украинского патриота.

Наталья Владимировна пояснила, что украинский флаг, за который пострадал крымчанин, он вывесил еще в декабре 2013 года, «в знак солидарности с народом Украины — своим народом, в его борьбе с антинародным режимом Януковича».

«Мой сын вывесил государственных флаг Украины на доме своей гражданской жены и отказался его снимать после событий марта 2014 года, несмотря на угрозы со стороны все той же местной власти и силовых структур», — написала крымчанка.

Женщина отметила, что ее сын всегда был и остается принципиальным, справедливым, смелым и честным человеком. «Простой фермер, крестьянин с высшим образованием, он никогда не преступал и, уверена, не преступит нормы морали и права. Мой сын с 1999 года принимал участие во всех избирательных кампаниях в качестве члена участковых и окружных избирательных комиссий, неоднократно сам баллотировался на пост Сельского Головы, всегда отстаивал законность проведения избирательного процесса, открыто и объективно критиковал незаконные, а порой преступные действия местной власти, за что подвергался постоянным преследованиям со стороны последней», — сообщила мать активиста.

В своем открытом письме крымчанка рассказала о том, как грубо и нагло в ее доме и доме жены сына неоднократно силовики проводили незаконные обыски и задержания активиста. Украинцу угрожали расправой и вынуждали покинуть Крым. «Целый год сын вынужден был судиться, не желая мириться с абсурдными на 100% лживыми обвинениями, выдвинутыми против него. На протяжении этого года представители местной власти и сотрудники силовых структур неоднократно угрожали моему сыну, заявляя, что если он не снимет флаг и не «уберется» из Крыма, до «допрыгается» до того, что у него найдут оружие или наркотики и тогда, мол, «будем разговаривать уже по-другому», — сказано в обращении матери активиста.

Женщина отметила, что именно «под государственным флагом Украины, ставшим первопричиной гонений на сына, на чердаке дома «доблестные» служаки обнаружили (с третьей попытки!) обещанные ранее боеприпасы».

Наталья Владимировна твердо уверена, что ее сын ни в чем не виноват. «За эти 8 месяцев стороной обвинения так и не были представлены в суд доказательства вины моего сына… Единственным доводом в постановлении об избрании меры пресечения значится наличие у сына паспорта гражданина Украины!!! Как тут не вспомнить кадры хроники из архивов НКВД, где на пожелтевших листках «расстрельных» карточек времен 32-38 годов в графе «причина смерти» написано «украинец»…, — отметила мать активиста и добавила, что за решетку ее сына упрятали за правду и любовь к украинской Родине.

Как ранее сообщал ForUm, 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма в домах Балуха и его матери, и якобы нашли на крыше дома патроны и динамит. Это не первый обыск в доме активиста, каждый раз в ходе обысков у него снимали с крыши дома и изымали украинский флаг. Есть основания полагать, что патроны были подброшены в ходе обыска с целью фальсификации нового уголовного дела против активиста.

После обыском активиста задержали.

4 августа раздольненский суд аннексированного Крыма вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.