За период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем на 1,5 грн/л – до 14,99 грн/л. Об этом сообщает OilNews со ссылкой на информацию «Консалтинговой группы А-95».

На столичных АЗС WOG и ОККО цена газа за входные выросла на 1,5-1,63 грн/л до 14,99 грн/л, на KLO стоимость газа выросла на 1,15 грн/л до 14,94 грн/л, на Shell – на 1,99 грн/л до 14,59 грн/л, на AMIС – на 1,86 грн/л до 14,19 грн/л. «Авантаж» продолжает удерживать самую низкую цену на газ в Киеве – 13,35 грн/л (+1,4 грн/л).

На 2,03-2,15 грн/л цена газа выросла у АЗС группы «Приват» и компании «Укрнафта». Запорожская сеть ZOG повысила стоимость СУГ на 2 грн/л, до 14,99 грн/л, а сеть «Нефтек» – на 1 грн/л, до 14,49 грн/л.

Розничные цены на сжиженный газ обновили рекорд. Предыдущий пик 13,2 грн/л был зафиксирован в сентябре 2016 г.

Отмечается, что основным фактором подорожания аналитики «А-95» называют нехватку ресурса. «Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90–100 тыс. т, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тыс. т. Дефицит в размере 20% – ключевой фактор обеспокоенности рынка», – говорит аналитик «А-95» Артем Куюн.