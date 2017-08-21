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По состоянию на 12:00 21 августа площадь пожара на территории Полесского природного заповедника в Житомирской области остается в пределах 120 гектаров, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Вертолетом проведена разведка места чрезвычайной ситуации и продолжается тушение пожара на отдельных участках вглубь лесного массива. Также привлечен пожарный самолет Ан-32П.

Специалисты держат по периметру огонь, чтобы не допустить его распространения за пределы указанной площади. Сейчас ощущаются сильные порывы ветра северо-западного направления, это пока не дает возможности пожарной авиации подняться в воздух. Расстояние до границы с Республикой Беларусь остается в пределах 1,5 км.

К тушению пожара накануне была привлечена пожарная авиация ГосЧС из города Нежин (вертолет Ми-8 с водосливным устройством и 2 пожарных самолета АН-32 П), которые сбросили в эпицентр пожара 38 тонн воды.

Всего на ликвидацию последствий лесного пожара привлечены силы общей численностью 218 человек и 40 единиц техники.

Напомним, 20 августа около 14:55 на территории «Полесского природного заповедника» Копищанского лесничества в 14 квартале произошло возгорание лесного массива отдельными очагами на площади около 120 га (из них 2 га верхового).
ForUm

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