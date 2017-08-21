также в разделеМир
Обнародовано видео с американским эсминцем после столкновения с танкером 10
Полиция застрелила исполнителя теракта в Барселоне 26
В Ростове после взрыва загорелись 25 домов, эвакуированы сотни людей 69
Испанская полиция застрелила мужчину с поясом смертника 44
США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России 90
США и Южная Корея начали военные учения 78
В ФРГ Шредера назвали «российским наемником» 71
Эсминец США столкнулся с торговым судном у берегов Сингапура 249
В Бельгии автомобиль въехал в толпу 396
В Тихом океане нашли затопленный в 1945 году крейсер «Индианаполис» 159
В РФ в уличной драке убили чемпиона мира по пауэрлифтингу 716
ИГ взяла ответственность за резню в России 118
Организатором терактов в Испании может быть имам местной мечети 70
США официально начали расследование в отношении Китая 193
В России мужчина напал с ножом на прохожих: ранены 8 человек 209
Подозреваемого в теракте в Барселоне нашли среди убитых 232
Резня в Финляндии: восемь человек ранены, двое из них скончались 74
Число погибших в результате терактов в Каталонии достигло 14 человек 111

Самой непопулярной среди путешественников страной мира оказалось тихоокеанское государство Тувалу, расположенное в Полинезии. Об этом пишет газета Daily Mail.

Издание приводит данные Всемирной туристской организации (ЮНВТО), согласно которым за 2016 год Тувалу приняла тысячу зарубежных гостей. Среди преимуществ этого направления называется низкий уровень преступности и террористической угрозы, передает УНИАН.

Второе место рейтинга занимает Республика Кирибати, также находящаяся в Тихом океане (в Микронезии и Полинезии). В 2016 году там побывали порядка четырех тысяч туристов.

Замыкает тройку Сан-Томе и Принсипи — островное государство в Центральной Африке с результатом в восемь тысяч человек. Четвертая позиция досталась заморской территории Великобритании Монтсеррат (девять тысяч отдыхающих).

Пятую строчку занимает африканское государство Коморы. За прошлый год его посетили 24 тысячи туристов. В десятку рейтинга в порядке убывания также попали Джибути (Африка), Сан-Марино (Европа), Восточный Тимор (Азия), Лихтенштейн (Европа) и Сьерра-Леоне (Африка).
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Туфли мужские летние 2017