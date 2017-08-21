Самой непопулярной среди путешественников страной мира оказалось тихоокеанское государство Тувалу, расположенное в Полинезии. Об этом пишет газета Daily Mail.

Издание приводит данные Всемирной туристской организации (ЮНВТО), согласно которым за 2016 год Тувалу приняла тысячу зарубежных гостей. Среди преимуществ этого направления называется низкий уровень преступности и террористической угрозы, передает УНИАН.



Второе место рейтинга занимает Республика Кирибати, также находящаяся в Тихом океане (в Микронезии и Полинезии). В 2016 году там побывали порядка четырех тысяч туристов.

Замыкает тройку Сан-Томе и Принсипи — островное государство в Центральной Африке с результатом в восемь тысяч человек. Четвертая позиция досталась заморской территории Великобритании Монтсеррат (девять тысяч отдыхающих).

Пятую строчку занимает африканское государство Коморы. За прошлый год его посетили 24 тысячи туристов. В десятку рейтинга в порядке убывания также попали Джибути (Африка), Сан-Марино (Европа), Восточный Тимор (Азия), Лихтенштейн (Европа) и Сьерра-Леоне (Африка).

