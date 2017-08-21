В понедельник, 21 августа, днем в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях ожидаются сильные дожди с грозами, местами шквалы 17-22 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На остальной территории страны 21 августа, а 22 августа в южных, восточных и Днепропетровской области будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.
21 августа на Киевщине – чрезвычайная пожарная опасность.
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