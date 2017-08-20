В бельгийском городе Ассенуа автомобиль с тремя пассажирами совершил намеренный наезд на отдыхающих на вечеринке людей, сообщает Lavenir.

Согласно сообщению, в результате инцидента пострадали четыре человека, один из которых сейчас находится в тяжелом состоянии, передает Европейская правда.

Отмечается, что после наезда злоумышленники попытались бежать, однако были задержаны полицией возле города Ауби-сюр-Семуа.

Полиция квалифицирует произошедшее как покушение на убийство. Говорить о террористическом акте еще рано, полагают в полиции.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Позже в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный акт, но полиция их застрелила. В результате терактов погибли 15 человек, более ста получили ранения.

Полиция подозревает в организации терактов в Каталонии имама мечети. По сведениям полиции, он неоднократно ездил в Бельгию с 2015 года и сейчас может скрываться там же.