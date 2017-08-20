также в разделеМир
В Тихом океане нашли затопленный в 1945 году крейсер «Индианаполис» 94
В РФ в уличной драке убили чемпиона мира по пауэрлифтингу 600
ИГ взяла ответственность за резню в России 76
Организатором терактов в Испании может быть имам местной мечети 58
США официально начали расследование в отношении Китая 183
В России мужчина напал с ножом на прохожих: ранены 8 человек 196
Подозреваемого в теракте в Барселоне нашли среди убитых 225
Резня в Финляндии: восемь человек ранены, двое из них скончались 72
Число погибших в результате терактов в Каталонии достигло 14 человек 109
В совершении теракта в Барселоне подозревают 17-летнего подростка 129
СМИ: ЦРУ предупреждало об угрозе теракта в Барселоне 42
Подозреваемый в теракте в Барселоне сам пришел в полицию 73
Канада выводит свои войска из Польши 91
Теракт в Барселоне: пострадали граждане 18 стран, украинцев среди них нет 128
Испанская полиция предотвратила еще один теракт в Камбрильсе 134
В каталонском Альканаре прогремел взрыв 73
Количество пострадавших в Барселоне превысило 100 человек 94
Ответственность за теракт в Барселоне взяло на себя ИГ 43

В бельгийском городе Ассенуа автомобиль с тремя пассажирами совершил намеренный наезд на отдыхающих на вечеринке людей, сообщает Lavenir.

Согласно сообщению, в результате инцидента пострадали четыре человека, один из которых сейчас находится в тяжелом состоянии, передает Европейская правда.

Отмечается, что после наезда злоумышленники попытались бежать, однако были задержаны полицией возле города Ауби-сюр-Семуа.

Полиция квалифицирует произошедшее как покушение на убийство. Говорить о террористическом акте еще рано, полагают в полиции.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Позже в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный акт, но полиция их застрелила. В результате терактов погибли 15 человек, более ста получили ранения.

Полиция подозревает в организации терактов в Каталонии имама мечети. По сведениям полиции, он неоднократно ездил в Бельгию с 2015 года и сейчас может скрываться там же.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

299
Теги
Туфли мужские летние 2017