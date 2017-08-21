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Президент России Владимир Путин посетил джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в аннексированном Крыму.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин появился во время концерта «неожиданно для публики».

«Уже 15 лет, с 2003 года, по-моему, проходит такой замечательный фестиваль. В целом за это время здесь побывало 150 ведущих коллективов мира, и в этом году приехало 10 замечательных коллективов, 10 музыкальных джазовых коллективов, наших друзей», - заявил он.

До 2014 года в Коктебеле проводили фестиваль Koktebel Jazz Festival. После аннексии Крыма фестиваль переехал на материковую часть Украины. В этом году фестиваль пройдет в 15-й раз – с 24 по 27 августа в городе Черноморск Одесской области.

Напомним, 18 августа президент и премьер-министр РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев прибыли в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило МИД РФ ноту протеста в связи с «визитом» делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в оккупированный Севастополь. 
ForUm

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