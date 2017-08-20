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В результате взрыва лаборатории террористов в Альканаре (Каталония) мог погибнуть имам мечети в городе Риполь Абдельбаки эс-Сати, которого правоохранители подозревают в организации всей серии терактов в Испании. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание El Pais.

Известно, что эс-Сати освободился в 2012 году из тюрьмы, где находился за нарушение миграционного законодательства. По данным издания, за решеткой он познакомился с террористами, причастными к взрывам в Мадриде 11 марта 2004 года (тогда в четырех пригородных поездах погиб 191 человек).

Имам – марокканец, ему 40 лет.

По данным источников El Pais, подготовка к террористической атаке началась несколько месяцев назад.

Напомним, 17 августа фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

В рамках расследования теракта были задержаны четыре человека, еще четверо были оглашены в розыск. По последним данным, в результате нападений погибли 15 человек,  сотни получили ранения.
ForUm

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