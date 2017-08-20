Арбитражный суд Москвы отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

При этом суд оставил без удовлетворения заявление Siemens об обеспечительных мерах — аресте турбин и запрет на их монтаж. Иск поступил в арбитраж 11 июля.

Истец требует признать недействительной сделку и применить последствия недействительности сделки, реквизиты которой в материалах суда пока не сообщаются. Ответчиками в иске указаны ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ООО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «Сименс технологии газовых турбин» (на 65% принадлежит Siemens, на 35% — «Силовым машинам»).

Арбитраж Москвы 12 июля оставил иск без движения ввиду нарушения истцом процессуальных норм при подаче иска. Как отметил тогда суд, иск был подписан лицом, чьи полномочия не подтверждены в установленном порядке, кроме того, не были представлены доказательства соблюдения обязательного досудебного претензионного порядка разрешения спора. Суд обязывал Siemens устранить нарушения до 21 августа.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий: например, была увеличена их мощность. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины российского происхождения. Вместе с тем Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым.





