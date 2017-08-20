У группы автоугонщиков, которые украли в том числе служебное авто замглавы Национальной полиции Александра Фацевича, изъяты поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, полиции и устройства для сканирования и деблокирования автосигнализаций.

По данным пресс-службы полиции, злоумышленники причастны к похищению еще одного авто.

Полиция установила, что злоумышленники прятали похищенный полицейский автомобиль в жилищном кооперативе на территории Обуховского района.

В результате полицейские задержали двух ранее судимых киевлян в возрасте 35 и 36 лет во время их попытки перегнать похищенное транспортное средство.

«Узнав о задержании своих сообщников, трое организаторов похищений, жители столицы в возрасте 27, 29 и 38 лет, пытались скрыться. При введенном полицией плане «Перехват» оперативники уголовного розыска задержали похитителей авто при содействии спецназовцев полиции Житомирской области», - говорится в сообщении.

Задержанные специализировались на похищении элитных автомобилей в Киеве и области. Установлено, что две недели назад в Ирпене они похитили автомобиль марки «Honda».

В настоящее время продолжаются обыски. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее председатель Нацполиции Сергей Князев заявил о ликвидации группы из 5 человек, похитивших служебный автомобиль Фацевича.

У замглавы Нацполиции угнали автомобиль Lexus GX 18 августа.