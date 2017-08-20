Следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело по факту убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу, сообщается на сайте регионального СК России.

По данным ведомства, утром в воскресенье на улице возле кафе в Хабаровске произошла драка между двумя посетителями заведения. В ходе нее мужчина 1992 года рождения нанес несколько ударов мужчине 1985 года рождения.

Погибший – Андрей Драчев – от полученных травм скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

После совершения преступления злоумышленник скрылся. Его личность установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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