Полицейские ликвидировали группу из 5 человек, похитивших служебный автомобиль заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича.
Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.
«Ликвидировали группу 5 угонщиков, которые украли авто Нацполиции и прятали в Обуховском районе. Задержаны 3 организаторов», - написал он в Twitter.
Ліквідували групу 5угонщиків,що вкрали й авто Нацполіції і переховували в Обухівському р-ні.Затримали 3 організаторівP.S.Казав,що затримаємо pic.twitter.com/mb93HeRB5P— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 20 августа 2017 г.
Как сообщал ForUm, 18 августа стало известно, что у заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича угнали автомобиль Lexus GX.
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