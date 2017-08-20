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Полицейские ликвидировали группу из 5 человек, похитивших служебный автомобиль заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

«Ликвидировали группу 5 угонщиков, которые украли авто Нацполиции и прятали в Обуховском районе. Задержаны 3 организаторов», - написал он в Twitter.

 


 

Как сообщал ForUm, 18 августа стало известно, что у заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича угнали автомобиль Lexus GX. 
ForUm

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