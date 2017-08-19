19 августа в Сургуте вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих, причинив 8 гражданам ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По сообщению граждан, на место прибыли сотрудники ППС, которые, в целях пресечения противоправных действий нападавшего применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован.

По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК России работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего.