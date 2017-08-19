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19 августа в Сургуте вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих, причинив 8 гражданам  ножевые  ранения. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Все пострадавшие были  госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По сообщению граждан, на место прибыли сотрудники ППС, которые, в целях пресечения противоправных действий  нападавшего применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован.

По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК России работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего.
ForUm

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