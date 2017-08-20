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На автодороге при въезде в пгт Буча нетрезвый водитель на автомобиле «ВАЗ», пытаясь обогнать автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортным средством Renault Kangoo. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В авто находилась супружеская пара из Житомирской вместе с детьми, девочками 3, 6 и 15 лет.

Все участники ДТП получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь. К сожалению, маленькая девочка получила несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Установлено, что водитель «ВАЗ» находился в нетрезвом состоянии. Драгер обнаружил у него 2,8 промилле алкоголя. Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

 
ForUm

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