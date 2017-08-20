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Украинский боксер Александр Гвоздик победил техническим нокаутом американца Крейга Бейкера и сохранил за собой титул чемпиона Северной Америки по версии NABF.
 
Гвоздик сумел завершить поединок в шестом раунде. Сначала украинец отправил Бейкера в нокдаун, но американцу удалось подняться. Гвоздик бросился добивать соперника, и рефери остановил поединок, присудив победу техническим нокаутом. 

 

 

Это четырнадцатая победа 30-летнего украинского спортсмена. 33-летний Бейкер имеет в своем арсенале 17 побед и одно поражение.

Бой проходил в американском городе Линкольн (штат Небраска).

По материалам: РБК-Украина
ForUm

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