Украинский боксер Александр Гвоздик победил техническим нокаутом американца Крейга Бейкера и сохранил за собой титул чемпиона Северной Америки по версии NABF.
Гвоздик сумел завершить поединок в шестом раунде. Сначала украинец отправил Бейкера в нокдаун, но американцу удалось подняться. Гвоздик бросился добивать соперника, и рефери остановил поединок, присудив победу техническим нокаутом.
Это четырнадцатая победа 30-летнего украинского спортсмена. 33-летний Бейкер имеет в своем арсенале 17 побед и одно поражение.
Бой проходил в американском городе Линкольн (штат Небраска).
По материалам: РБК-Украина
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