В связи с обострением ситуации безопасности в Каталонии (Королевство Испания) из-за террористических актов в городах Барселона и Камбрильс, МИД рекомендует гражданам Украины соблюдать меры безопасности, избегать мест массовых скоплений людей, посещения туристических мест.

Соответствующие рекомендации распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Рекомендуем неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании и иметь при себе оригиналы паспортных документов», - говорится в сообщении.

На территории Испании в ближайшее время может быть введен 5 (самый высокий) уровень террористической угрозы, предусматривающий незапланированные проверки документов, досмотр личных вещей и транспортных средств как граждан Испании, так и иностранцев.

В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно сообщать об этом на «горячую линию» Генерального консульства Украины в Барселоне по телефону: + 34-629-38-2936, адрес электронной почты: gc_esb @ mfa. gov.ua, Посольства Украины в Испании по телефону: + 34-620-641-324, адрес электронной почты: [email protected] , по телефонам «горячей линии» полиции Барселоны +34932142124, +34900400012, или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины по телефону: + 38-044-238-16-57, e-mail: [email protected].

Напомним, в четверг, 17 августа, 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Отмечается, что ранения получили граждане по крайней мере 18 стран. Граждан Украины среди погибших и пострадавших нет.

Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

В тот же день в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне. Еще один нападавший был ранен, но позже он скончался.