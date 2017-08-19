Сегодня утром, 19 августа, в селе Стужица Великоберезнянского района, был убит местный житель: его расстрелял закарпатец из пистолета Глок (Glock).

Как сообщает Mukachevo.net, убийца совершил 4 выстрела в мужчину, который сидел за рулем авто марки Skoda. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Издание отмечает, что этот же мужчина был ранен в разборках месяц назад.

Полиция совместно с Великоберезнянским отделом прокуратуры задержали главного подозреваемого в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу. Дело ведется по статье 115 «Умышленное убийство».

По неофициальной информации, речь идет о разборках между различными группировками, причастными к переправке нелегалов.