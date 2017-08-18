Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождением Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП «Укрспирт», в результате чего государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.

По данным пресс-службы ГПУ, досудебным расследованием установлено, что должностные лица ГП «Укрспирт», действуя по предварительному сговору с другими лицами, злоупотребляя своим служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды, провели на предприятии конкурсные торги (тендер) на закупку за государственные средства природного газа для нужд предприятия. Однако вопреки экономическим интересам госпредприятия победителем указанных торгов признан участника тендера с самым дорогим ценовым предложением, которое также имеет признаки фиктивности.

Вследствие совершенных противоправных действий только за май 2017 года, согласно заключению эксперта, государственным интересам в лице ГП «Укрспирт» нанесен ущерб на сумму 4 млн грн.

Сейчас продолжаются следственные и другие процессуальные действия, проверяются факты причастности других физических и юридических лиц к совершению преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 т. 209 УК Украины (хищение бюджетных средств, создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, а также совершение неустановленными лицами ряда финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов).

За совершенные уголовные преступления злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией всего имущества.

Напомним, 16 августа в рамках спецоперации по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя на заводах-производителях алкогольных напитков в 15 областях прошли обыски.