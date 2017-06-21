В «ДНР» заявили о задержании вооруженных людей, которые накануне днем напали на патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в городе Ясиноватая. Об этом сообщает сайт ДАН.

«В результате принятых мер со стороны «министерства обороны» и «министерства государственной безопасности» «ДНР» в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий были задержаны вооруженные люди, напавшие 20 июня на патруль ОБСЕ», — говорится в сообщении.

По данным подконтрольного боевикам информагентства, инцидент произошел около полудня в районе Ясиноватского железнодорожного вокзала. К патрулю СММ подъехал гражданский автомобиль с украинскими номерами. Из машины вышли два человека в камуфлированной одежде, балаклавах и с оружием. Они угрожали наблюдателям, произведя несколько выстрелов в воздух, а затем скрылись с места происшествия.

В настоящее время задержанные дают показания.

«По предварительным данным, «это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства «ДНР», а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ при выполнении ими функциональных обязанностей». Также установлено, что задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур «ДНР», - заявили боевики.

«Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб», — считают в командовании «ДНР».

Ранее миссия ОБСЕ опубликовала доклад об инциденте в Ясиноватой. Сообщается, что двое неизвестных угрожали оружием шестерым наблюдателям, перемещавшимся на двух патрульных бронированных машинах. В ходе инцидента один из нападавших ударил по машине прикладом автомата, автомобилю нанесен незначительный ущерб. Сотрудники миссии не пострадали и благополучно вернулись на базу в Донецке.

При этом в Twitter СММ ОБСЕ было заявлено, что жестокое нападение на наблюдателей якобы совершили представители «ДНР».