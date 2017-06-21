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Члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и проявляли агрессию по отношению к ним.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии, передает Украинская правда.

«20 июня патруль СММ (1), состоящий из двух бронированных авто и из шести человек, находился на стационарном наблюдательном посту на вокзале Ясиноватая, контролируемой «ДНР». Наблюдатели заметили двух мужчин в военной форме и с автоматом. Мужчины двигались в направлении другого патруля СММ, состоящего из двух бронированных авто и из шести человек. В 11:06 оба патруля услышали один выстрел из огнестрельного оружия, который, по их оценкам, совершили двое мужчин», - говорится в сообщении.

Согласно информации, затем оба мужчины, лица которых были скрыты балаклавами и шарфом, приблизились к СММ (2) и начали сильно кричать на наблюдателей, после чего ушли.

«В 11:10 оба патруля СMM пытались покинуть территорию. Когда патруль СММ (2) начал выезжать, вооруженный мужчина забежал во второе транспортное средство, пытался открыть дверь на стороне водителя и сломать боковое стекло водителя оружием. Когда это не удалось, он побежал за первым автомобилем патруля СMM (2). После этого вооруженный мужчина повернул и направил оружие на водителя и пассажира переднего сиденья второго транспортного средства патруля СMM (2). Оба члена патруля подняли руки вверх», - говорится в отчете.

Согласно заявлению, когда боевик попытался открыть дверь переднего пассажира, водитель ускорился.

«Когда авто СММ ехали, вооруженный мужчина попал из оружия в заднее окно правой стороны, нанеся незначительные повреждения. Впоследствии наблюдатели заметили, что он выстрелил в воздух, а затем сделал три выстрела в сторону транспортного средства наблюдателей. Авто не пострадало. В 11:21 , когда все патрульные машины СММ покинули район, наблюдатели заметили вооруженного мужчину, который целился в сторону СММ. Наблюдатели безопасно вернулись на базу в Донецке», - говорится в отчете.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что вооруженные боевики «ДНР» совершили жестокое нападение на безоружных наблюдателей специальной мониторинговой миссии, однако подробностей не раскрывали.
ForUm

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