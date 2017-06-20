Вооруженные боевики «ДНР» совершили нападение на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.
«Вооруженные члены т.н. «ДНР» совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей», - сообщили в СММ.
Озбр. члени т.з. «ДНР» вчинили жорстокий напад на неозбр. цивіл. спостерігачів. Деталі будуть у нашому оперативному звіті. #supportSMM— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 20 июня 2017 г.
Детали происшествия будут обнародованы в оперативном отчете.
Напомним, 23 апреля во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Славяносербском районе Луганской области на оккупированной территории вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате инцидента один сотрудник ОБСЕ погиб, еще двое получили ранения.
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