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Вооруженные боевики «ДНР» совершили нападение на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.

«Вооруженные члены т.н. «ДНР» совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей», - сообщили в СММ.

 


 

Детали происшествия будут обнародованы в оперативном отчете.

Напомним, 23 апреля во время осуществления патрулирования в районе населенного пункта Пришиб в Славяносербском районе Луганской области на оккупированной территории вероятно на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате инцидента один сотрудник ОБСЕ погиб, еще двое получили ранения.
ForUm

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