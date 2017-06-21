Президент США Дональд Трамп может помочь принести мир в Украине. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Сегодня уникальный день в украинско-американских отношениях. Это была моя первая встреча с президентом США. И я увидел настоящего лидера», - сказал Порошенко.

Президент также отметил, что украинская делегация получила убедительное подтверждение того, что США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и борьбу за свободу и демократию.

«Мы довольны всеобъемлющей поддержкой со стороны США, которую продемонстрировали президент Трамп и вице-президент Пенс», - подчеркнул он.

Порошенко сообщил, что во время переговоров обсуждались два блока вопросов. Первый касался мирного урегулирования.

«Я абсолютно уверен, что президент Трамп как настоящий харизматичный лидер может помочь принести мир на нашу землю», - сказал Порошенко и подчеркнул, что он в этом твердо убежден.

Президент также отметил, что второй важной частью в отношениях двух стран есть история успеха реформ в Украине. «И здесь мы говорим об эффективном взаимодействии во внедрении реформ в экономической сфере – от поставок угля из Пенсильвании украинским электростанциям до сжиженного газа из Луизианы и сотрудничества в сфере атомной энергетики», - сказал Порошенко.

Напомним, встреча Трампа и Порошенко состоялась 20 июня.