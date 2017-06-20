Руководители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро опровергают давление на народного депутата от фракции «Народный фронт» Максима Полякова и его родных при проведении обыска по делу о взяточничестве.

Об этом руководитель САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник сказали на брифинге во вторник, отвечая на вопросы журналистов, передает Украинская правда.

По словам Холодницкого, в рамках обысков были изъяты предметы, имеющие значение для дела, но все происходило в рамках действующего законодательства.

Сытник, кроме того, рассказал, что Поляков изъял у детектива НАБУ видеокамеру и не вернул ее.

«Народный депутат Поляков с перепугу выхватил из рук детектива камеру, на которую фиксировалось проведения следственных действий – обыска, и ее не вернул. Я надеюсь, что Антикоррупционная прокуратура согласует подозрение еще по одному эпизоду преступной деятельности», - пошутил Сытник.

Напомним, 19 июня сотрудники НАБУ задержали по подозрению в получении взятки охранника народного депутата Борислава Розенблата. Речь идет о сумме в 200 тыс. долл. По данным САП, взятка предназначалась народным депутатам Розенблату и Максиму Полякову, они это отрицают и назвали случившиеся «провокацией».