Детективы НАБУ задержали охранника народного депутата БПП Борислава Розенблата при получении взятки. Об этом сообщил нардеп БПП Сергей Лещенко.

По словам политика, взятку в размере 200 тыс. мужчина якобы получил за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.

В то же время сам нардеп Розенблат заявляет, что задержание его водителя - это провокация, сообщает «Украинская правда».

«Хочу сам понять, что происходит. Все происходило за моей спиной. Обвиняют в том, что мой охранник получил 200 000 долларов. Ему всучили какую-то сумку и сказали, что это передается мне. Потом было НАБУ», - сказал он.

«Моя позиция такова - это провокация, причем планировалось она давно. Будем ждать, когда разберутся, и действовать в рамках законодательства. Всем злопыхателям хочу сообщить, что за депутатский мандат не держусь и верю в то, что справедливость восторжествует. Кстати, меня НАБУ не допрашивало», - прокомментировал народный депутат.

Источники издания в НАБУ подтвердили информацию о задержании, но подробностей не раскрыли.