Суд арестовал 22-летнего жителя Ивано-Франковской области, который 18 июня в селе Микуличин Надвирнянского района сбил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Указанный водитель, находясь под воздействием наркотических веществ и управляя автомобилем Audi A4, на автодороге Мукачево-Львов, на закругленном участке дороги пересек встречную полосу движения и выехал на левую обочину, где совершил наезд на пешехода – 9-летнего мальчика.

Увидев, что мальчик без признаков жизни, он отвез тело к реке Прут в с. Делятин, а сам убежал. Через несколько часов после ДТП правоохранители задержали беглеца и нашли тело ребенка.

Как выяснилось, злоумышленник является военнослужащим.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины и Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.