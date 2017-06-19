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18 июня сотрудники правоохранительных органов Ивано-Франковской области задержали военнослужащего одной из воинских частей Вооруженных сил Украины старшего солдата Б. по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Также военнослужащий подозревается в попытке скрыть последствия ДТП.

По факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Приказом командира воинской части назначено служебное расследование, по итогам которого в отношении военнослужащего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Украины выражает глубокие соболезнования семье погибшего и обещает максимально способствовать проведению следствия.
ForUm

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