18 июня сотрудники правоохранительных органов Ивано-Франковской области задержали военнослужащего одной из воинских частей Вооруженных сил Украины старшего солдата Б. по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Также военнослужащий подозревается в попытке скрыть последствия ДТП.
По факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Приказом командира воинской части назначено служебное расследование, по итогам которого в отношении военнослужащего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Украины выражает глубокие соболезнования семье погибшего и обещает максимально способствовать проведению следствия.
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