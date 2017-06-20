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Для разоблачения и документирования незаконной деятельности народных депутатов Украины Борислава Розенблата и Максима Полякова привлекались специалисты Федерального бюро расследований США, а также впервые действовали под прикрытием украинские офицеры из Национального антикоррупционного бюро. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Он отказался детализировать степень участия сотрудников ФБР в этой операции, а также конкретизировать действия украинских агентов, работавших под прикрытием, сообщает УНИАН.

В то же время Сытник дал понять, что действия указанных лиц были направлены, в том числе, на отслеживание работы компании-нерезидента «Фуджейра», которая была создана в США и зарегистрирована на сестру Розенблатта для проведения операций с янтарем.

Как ранее сообщал ForUm, 19 июня детективы НАБУ задержали охранника народного депутата БПП Борислава Розенблата при получении взятки в размере 200 тысяч долларов. 

По данным САП, взятка предназначалась народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову.

САП подготовила представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова.
ForUm

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