В связи с критической ситуацией, сложившейся во Львове с вывозом и захоронением ТБО, сегодня состоится внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

«На сегодня во Львове есть более 8,5 тыс. тонн ТБО, которые некуда вывезти. Ситуация критическая и грозит опасностью для здоровья населения и жизнедеятельности города Львова. Для утилизации накопленного мусора необходимо 850 единиц специализированной техники. И это все в условиях умышленно заблокированных для Львова полигонов ТБО по всей Украине», - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

14 июня Гройсман раскритиковал Садового за неспособность самостоятельно решить проблему с мусором во Львове.