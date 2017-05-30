Певец Иван Дорн отменил запланированный на 9 июня концерт в ночном клубе Ibiza в Одессе. Об этом он сообщил в Facebook.

«Многочисленные открытые угрозы о готовящихся провокациях вынуждают нашу команду отменить концерт 9-го июня в одесском клубе Ibiza. Я не могу подвергнуть опасности нашу большую семью фанов и допустить отработку спецэффектов со слезоточивым газом. Безопасность и здоровье всех, кто любит музыку превыше всего», - написал Дорн.

Напомним, 28 мая активисты сорвали концерт певицы Светланы Лободы в Одессе.

Как озвестно, ранее Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины «ссорой», а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО.