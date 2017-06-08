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Организаторы отменили концерт украинской певицы Ирины Билык в ресторане «Парк Лео» в Одессе. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

Начало концерта было запланировано на 18:00.  

Активисты пообещали сорвать выступление из-за посещения певицей Крыма в 2015 году.

Билык посетила Крым, где выступала в рамках творческого конкурса «Новая волна». Филипп Киркоров выложил в соцсети фотографию с Билык в Крыму. Позже она заявила, что приехала в Крым на свадьбу подруги, а с Киркоровым встретилась спонтанно.

Напомним, 28 мая активисты сорвали концерт певицы Светланы Лободы в Одессе.

Позже певец Иван Дорн отменил запланированный на 9 июня концерт в ночном клубе Ibiza в Одессе.
ForUm

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