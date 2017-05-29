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Организаторы отменили концерт певицы Светланы Лободы, который был запланирован на 28 мая в Одессе, из-за пикета активистов, сообщает Думская.

Отмечается, что проукраинские активисты устроили пикет ночного клуба «Ибица» в Аркадии в Одессе. Они требовали остановить выступление Лободы и лишить ее гражданства Украины.

Сначала акция проходила мирно. Однако позже неизвестные бросили в толпу две петарды и две дымовые шашки.

После того, как полиция попыталась произвести досмотр двух протестующих, вспыхнула потасовка, в ходе которой неизвестные применили слезоточивый газ.

«Организаторы отменили концерт Лободы. Все разошлись. В Аркадии снова относительно спокойно», – отмечает издание.

По информации советника начальника ГУ НП Руслана Форостяка, полиция составила всего один протокол за мелкое хулиганство. Задержанных нет.

 
ForUm

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